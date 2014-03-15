وزير الرى يوافق على استكمال تغطية مصرف النمول بالقليوبية

وافق الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، على استكمال تغطية مصرف النمول بمنطقة ميت حلفا، التابعة لمحافظة القليوبية، بطول 2 كيلو من إجمالى طول 20 كيلو و300 متر، ويخدم مساحة 50 ألف فدان، وذلك بعد موافقة الأهالى على المساهمة فى التكلفة.

واتفق عبد المطلب، خلال تفقده أعمال التطهير بالمصرف، على التنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القليوبية على وضع الحلول الهندسية لحل مشكلة المزلقان، الذى يعانى منه الأهالى بسبب كثرة الحوادث وحالات الوفاة التى تحدث يوميا.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن خطة أعمال صيانة شبكات الرى والصرف بمحافظات الوجه البحرى مستمرة، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لموسم الزراعات الصيفية الذى يبدأ فى مايو من كل عام، وأنه لا توجد مشكلة فى التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة، وأن قطاع حماية النيل يقوم حاليا برصد كافة التعديات على المجارى المائية وما تسببه من تلوث بيئى يضر بالصحة العامة والمواطنين.