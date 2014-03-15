تنس - إسنر يتأهل لمواجهة ديوكوفيتش في نصف نهائي إنديان ويلز

إنديان ويلز (الولايات المتحدة)، (إفي): تأهل الأمريكي جون إسنر، المصنف الـ13 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين إلى نصف نهائي إنديان ويلز، أولى بطولات الأساتذة لهذا الموسم، بعد تغلبه على اللاتفي إرنست جولبيس.

وتمكن إسنر من التغلب على جولبيس، المصنف الـ22 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-4) و7-6 (7-3) في مباراة استغرقت ساعة و45 دقيقة، وسدد خلالها الأمريكي 13 ارسالا ساحقا.

وبهذا يعادل إسنر عدد مرات الفوز مع جولبيس الذي فاز بمباراتين من أصل ثلاثة جمعت بين اللاعبين.

ومن المقرر أن يعود إسنر بعد تأهله إلى هذا الدور إلى قائمة اللاعبين العشر الأوائل على العالم في تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين.

ومن المقرر أن يواجه إسنر في نصف النهائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، والذي تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على الفرنسي جوليان بنيتو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-3.

ويعد هذا تكرارا لنصف نهائي البطولة نسخة 2012 ، والذي فاز فيه الأمريكي بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 (9-7) و3-6 و7-6 (7-5)