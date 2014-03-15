جوارديولا حزين لاستقالة أوينس من رئاسة بايرن

/أ ش أ/ أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادى بايرن ميونخ عن أسفه لاستقالة أولى هونيس من رئاسة النادي بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات ونصف بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

وقال جوارديولا في تصريح صحفي "اليوم ليس سهلا بالنسبة لي، أنا هنا منذ تسعة أشهر، كنت أتمنى أن تكون لغتي الألمانية أفضل حتى أعبر عن مشاعري بشكل أوضح ولاحظت خلال هذه الفترة مدى أهمية أولى هونيس في هذا النادي".

وأضاف "هذا النادي من أكبر أندية العالم، ولم يكن هذا سيكون ممكنا بدونه، أنه يستحق كل احترام وتقدير، وآمل في أن يتمكن من العودة في المستقبل ومساندتنا".

يذكر أنه بعد اتهامه بالتهرب من سداد ضرائب قيمتها 5ر3 مليون يورو اعترف هونيس بأنه أخفى 2ر27 مليون يورو عن سلطات الضرائب الألمانية.