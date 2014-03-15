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وزيرى التنمية المحلية والصحة يفتتحان عدة مشاريع بالدقهلية

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وزيرى التنمية المحلية والصحة يفتتحان عدة مشاريع بالدقهلية وزيرى التنمية المحلية والصحة يفتتحان عدة مشاريع بالدقهلية

قال الدكتور ” عادل العدوي ” وزير الصحة ، “أن علينا الحفاظ على الصروح الطبية فهى ملك الشعب المصرى وحق للمواطن فى الرعاية الصحية ” ، مشيرا الى أن الخدمات الصحية هى واجب على كل الحكومات لشعوبها جاء ذلك على هامش إفتتاح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة ، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية  ، والمهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية ، واللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية، لمستشفى نبروه المركزى وتمى الامديد بمحافظة الدقهلية ، بتكلفة إجمالية 147 مليون جنيه ، شاملة الإنشاءات والتجهيزات لكلا المستشفييتين.
> وقال عادل لبيب ، “أنة لابد من مساندة المجتمع المدنى لنا ، وأن لدينا العديد من المستشفيات معطلة فى المحافظات ، لعدم وجود مواد بشرية وستعمل الدولة على إفتتاحهم خلال الفترة القادمة”.
> وأوضح وزير الصحة ، أن الإفتتاح يمثل خطوة جديدة فى مسيرة تطوير القطاع الصحى فى ، والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري ، بإنشاء وتجهيز المستشفيات بهذا المستوى الراقي ، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية ، حتى أصبحا متأهبين لأداء مهامهما في خدمة المواطن المصري خاصة في محافظة كبيرة وكثيفة السكان مثل محافظة الدقهلية.
> وأشار إلى ، إنه قد تم الإعداد جيدًا لكافة المستشفيات الجديدة لا لتكون مجرد مستشفيات علاجية فقط ، ولكن لتكون مراكزًا لعلاج الحالات الدقيقة والحرجة ب، الإضافة الى دورها في تدريب الكوادر الطبية على احدث اساليب العلاج ، و بهذا تصبح صروحًا طبيةً وتعليميةً للمنطقة بأكملها.
> الجدير بالذكر ، أن تكلفة إنشاء وتجهيز مستشفى ” نبروه ” والتى بدأ انشائها عام ٢٠٠٨ قد بلغت 77 مليون جنيه ، حيث تضم المستشفى 62 سريرا ، و 10 عيادات خارجية ، وقسم للإستقبال والطوارئ ، وغرفتى عمليات، و12 سرير عناية مركزة، و8 وحدات غسيل كلوى، و6 حضانة، ومعامل أشعة مقطعية وعادية.
> ومن جهة اخرى بلغت  تكلفة إنشاء وتجهيز مستشفى تمى الأمديد المركزى بلغت 70 مليون جنيه ، وكان قد بدأ انشائها عام ٢٠٠٨ ، وتتكون المستشفى من قسم إستقبال وطوارئ، 7 عيادات خارجية ، 3 غرف عمليات، 4 أسرة عناية مركزة، 8 وحدات غسيل كلوى، 6 حضانة و معامل أشعة مقطعية وعادية ، كما تضم المستشفى 62 سريرا أيضا.

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