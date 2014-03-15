صرف المستحقات المالية للعاملين بـ “الثقافة” نهاية مارس

اجتمع الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، برؤساء هيئات وقطاعات الوزارة بمكتبه ، وقد تم الاتفاق علي سرعة الانتهاء من توحيد أسس ومعايير تطبيق الحد الأدني للأجور لكافة هيئات وقطاعات الوزارة في موعد غايته 18 مارس الجاري علي أن تصرف مستحقات العاملين الذين تنطبق عليهم معايير الحد الأدني مع نهاية شهر مارس الحالي .

وناقش الوزير سرعة الانتهاء من الدراسات الهندسية الخاصة باصلاح التلفيات التي حدثت بمبني دار الكتب بباب الخلق اثر الهجمة الشرسة من حادث التفجير بجوار مديرية أمن القاهرة في 17 مارس الحالي ، الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد واسناد مشروع تطوير وترميم الدور الثالث بمبني دار الكتب بكورنيش النيل قبل نهاية مارس 2014 .

وكلف الوزير، الدكتورمحمد أبو الخير رئيس قطاع الانتاج الثقافي بإعداد مذكرة توضح فيها كافة الاجراءات المطلوب اتخاذها لازالة التعديات والعشوائيات علي مبني مسرح المنصورة القومي ، مراعاه استغلال الفراغات بمبني مسرح المنصورة عند إعداد المشروع النهائي لأعمال تطوير وترميم المسرح بحيث يشمل قاعة للفنون التشكيلية ومكتبة وقاعة للتدريب الفني ،الي جانب قاعة رئيسية للمسرح تمهيدا لتحويله لمركز اشعاع ثقافي يخدم محافظة الدقهيلة ، تزويد مكتبة القاهرة بكافة اصدرات هيئات وقطاعات الوزارة علي أن يتولي أبو الخير التنسيق في ذلك مع هيئات وقطاعات الوزارة علي أن يقوم بعد ذلك بعرض عناوين الكتب التي يتم تزويدها بالمكتبة ، اعداد برنامج مكثف لأنشطة وبرامج الجهات التابعة للوزارة علي أن ينفذ خلال الثلاث أشهر المتبقية من العام المالي 2014.

ووجه الوزير بضروة توضيح أهميته وأهدافه والفئات المستفيدة منه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذه ، البدء في حصر جميع المبالغ المنصرفة لمشروعات الوزارة ” الباب السادس ” بالاضافة الي حصر المبالغ المتوقع صرفها حتي نهاية يونيو المقبل ليتسني للوزارة احتساب الوفر المحقق بالباب السادس وتوجيهه لسداد مديونية الوزارة لشركات المقاولات وتعزيز موازنات الجهات التي تحتاج الي دعم مالي للانتهاء من مشروعاتها وتقديم بيان للموقف المالي طبقا للجداول المعدلة لذلك قبل نهاية شهر مارس الحالي، العمل علي زيادة منافذ بيع اصدارت الوزارة علي أن تشتمل علي كافة اصدرات وكتب هيئات وقطاعات الوزارة.

وطالب الوزير بسرعة إعداد خطة للنشر بالوزارة والخطط التسويقية لاصدارات النشر والنشر الالكتروني.