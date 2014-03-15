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"العربية" ينشر فيديو لسيارة أمن مركزى عليها شعار شركة مياه غازية

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"العربية" ينشر فيديو لسيارة أمن مركزى عليها شعار شركة مياه غازية "العربية" ينشر فيديو لسيارة أمن مركزى عليها شعار شركة مياه غازية

نشرت موقع فضائية "العربية"، مقطع ، لسيارة أمن مركز، مطلية باللون الأحمر، وعليها شعار شركة "كوكاكولا"، وقال تقرير لـ"العربية" إن الشركة احتجت على استخدام شعارها على السيارة، مؤكدة فى بيان لها على "فيس بوك" أن السيارة لا تتبعها، وأن العلامة التجارية الخاصة بها، من غير المقبول وضعها على أى ممتلكات حكومية أو عامة.

وأضافت الشركة فى بيانها الذى نقلته العربية: "كوكاكولا شركة عالمية للمشروبات، ولا تتدخل فى أى عمل سياسى أو دينى"، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذه الواقعة.

يذكر أن نشطاء قالوا، إن وزارة الداخلية عمدت إلى استخدام حافلة مطلية باللون الأحمر وعليها شعار الشركة فى محاولة لحماية أفرادها من أى اعتداءات.

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