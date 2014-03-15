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"الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة" تبدأ نشاطها بأوربا 20 مارس

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"الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة" تبدأ نشاطها بأوربا 20 مارس "الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة" تبدأ نشاطها بأوربا 20 مارس

أعلن أيمن الشافعى، المستشار القانونى للحملة الشعبية لمقاضاة المملكة المتحدة، إنهم بدأوا تشكيل لجان تنسيقية فى لندن، وتم التواصل مع العديد من منظمات حقوق الإنسان فى بريطانيا لتقديم دعوى ضد بريطانيا لتوطين اليهود فى فلسطين، موضحاً أنهم سيعملون فى أوربا ابتداء من 20 مارس الجارى، مطالباً كل الفلسطينيين وكل أحرار العالم للتواصل معهم.

وفى السياق ذاته، قال محمد فاروق، المسئول المالى للحملة، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، المنعقد الآن، أنهم لا يتلقون أى دعم من قبل مالى من أى جهة، مطالباً بدعمهم مادياً لاستمرار فى رفع قضايا ضد المملكة المتحدة.

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