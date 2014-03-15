مفاتيح للحفاظ على رشاقة ساقيك

يظهر انتفاخ الأوردة المعروف بـ "الدوالي" بين النساء اللاتي يعانين من السمنة. ويفيد "مركز علاج الأوردة" في "نيويورك سيتي" أن انتفاخ أوردة الساقين يُصيب عدداً هائلاً من الشابات وأكثر من نصف النساء اللواتي تفوق أعمارهن الـ 40 سنة، لأسباب ترتبط بتناول حبوب تنظيم الحمل أو الحمل نفسه أو الوراثة أو زيادة الوزن.

"سيدتي نت" يطّلع من الاختصاصيّة في التغذية العلاجية بـ "المركز الطبي الدولي" بجدة سميّة صالح سليمان على كيفيّة العناية بالسيقان، من أجل جسم أكثر رشاقةً.

تعمل عضلات بطن الساق القوية على تقوية "القلب الثاني"، وهذا الأخير هو نظام العضلات والأوعية الدموية في الساقين، وهو الذي يضخّ الدم إلى القلب. كما تعمل العضلات على الحدّ من إصابة شبكات الأوعية الدموية.

وتفيد ممارسة المشي السريع وغيرها من تدريبات "الآيروبيك" في الحفاظ على شكل وقوام السيقان.

ويرى د. لويس نافارو من "مركز علاج الأوردة" في أمريكا، في هذا الصدد، أنّ تدريبات رفع بطون السيقان إلى الأعلى تعدّ الأفضل لتحريك تلك العضلات، إذ تتّسم بسرعتها وبساطتها، ويُنصح بأدائها مرّتين أسبوعياً، وفق الخطوات التالية:

1- قفي، مباعدة ما بين ساقيك مسافة توازي عرض ردفيك.

2- قومي بوضع وزن في كلّ يد (كرة رياضيّة أو ثقل)، ومدّيهما إلى جانب جسمك.

3- ارفعي كعبيك ببطء عن الأرض، بحيث يُصبح مجمل وزن جسمك محمّلاً على أصابع قدميك.

4- حافظي على استقامة ركبتيك، مع انتصاب جذعك. ثابري على هذه الوضعيّة قليلاً، ثمّ عودي إلى البداية.

ملاحظة: كرّري هذا التمرين من 10 إلى 15 مرّة.

4 نصائح

_ قلّلي من ارتداء السراويل الضيّقة: يُمكن أن يؤدّي ارتداء الملابس الضيّقة عند منطقة مفصل الفخذين إلى زيادة الضغط على أوردة السّاق، ما يُضعف دورة الدم العائدة إلى القلب ويسمح للأوردة بالتمدّد والبروز باتجاه الخارج.

_ ارفعي قدميك إلى الأعلى: يجب الحرص على الاستلقاء مع رفع الساقين إلى الأعلى يوميّاً؛ وذلك من خلال وضع وسادة صغيرة تحت قدميك، لرفعهما مسافة تتراوح ما بين 15 و30 سنتيمتراً، فوق مستوى القلب، بما يسمح بسريان تيّار الدم بحريّة من الساقين، من دون إحداث ضغط على الأوردة.

_ تجنّبي وضع ساق فوق الأخرى: يؤدّي وضع ساق فوق أخرى إلى إبطاء تيّار الدم المتّجه من الساقين إلى القلب، ويزيد من الضغط على الأوردة الدموية. وينصح الخبراء بجعل الظهر مستقيماً، والقدمين على سويّة واحدة فوق الأرض بقدر الإمكان، في أثناء الجلوس داخل المكتب.

- تناولي "الفلافونيدات": يوصي الخبراء بالإكثار من تناول "الفلافونيدات" الموجودة في بعض الخُضَر والفاكهة، وكذلك الأعشاب، كالفاصولياء والكرنب والبصل والبقدونس والبندورة والمشمش والتفاح والتوت والكمثرى والبرتقال لفاعليّتها في تقوية جدار الشعيرات والأوردة والحدّ من انتفاخها وبروزها إلى الخارج.

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