جُمانة بدّور:الأثاث المتعدّد الوظائف حلّ المساحات الضيّقة

المساحات الضيّقة سمة البيوت العصرية، وبعضها قاصر عن استيعاب مجمل المفروشات الأساسية، مما دفع مصمّمي الديكور الى استخدام قطع الأثاث المتعدّدة الوظائف استغلالاً للمساحة بطريقة جذّابة، وبقطع ملوّنة لافتة، تحاكي الطرز "المودرن" و"الألترا مودرن".

مهندسة الديكور جُمانة بدّور تطلعك على أبرز أنواع القطع التي تلعب عدة وظائف في الوقت نفسه.

1- الأريكة السرير

يُنصح بوضعها في غرفة المعيشة، كي تُستخدم للجلوس والاستمتاع بمشاهدة التلفاز حين الرغبة في ذلك، كما للنوم. ويتراوح عرضها، غالباً، ما بين 160 و180 سنتيمتراً.

وإلى جانب الأريكة ذات المقعدين، يُمكن لربّة المنزل أن تقتني أريكة بمقعدٍ واحد، فتصبح سريراً يُخصّص للضيوف، حين الحاجة إليه.

كما توضع أيضاً في غرفة نوم المراهقين الضيّقة وغير القادرة على استيعاب السرير بحجمه العادي، حيث تُستعمل كأريكة لاستضافة الأصدقاء أو الجلوس عليها لكتابة الوظائف، في الوقت الذي يُمكن أن تُفتح لتُصبح سريراً للنوم.وينصح باختيار الأنواع المريحة منها، على أن يتماشى شكلها ولونها مع الطراز السائد في الغرفة.

2- الخزانة السرير

إذا لم تتوافر المساحة الكافية في غرفة نومك، يمكنك اللجوء إلى اقتناء السرير الذي يوضّب ضمن الخزانة المتعدّدة الأبواب، وفق طريقة تصميمها.ويُفضّل الاتجاه إلى الخشب ذي الألوان الفاتحة أو البيضاء، لإضافة المزيد من الشعور بالفسحة والراحة النفسيّة.

3- الطاولة ذات الارتفاعات المتعدّدة

إذا لم يتضمّن منزلك غرفة طعام، فإن بإمكانك استعمال هذه الطاولة المزوّدة بدواليب، بالنظر إلى سهولة جرّها، وبفضل التقنية التي تسمح لها بأن تعلو لتُصبح مائدةً قادرة على استقبال 4 أو 6 أشخاص، أو أن يُخفّض مستواها لتوضع في غرفة المعيشة وتحمل "الاكسسوارات".

ويفضّل اختيار هذه الطاولة من الخشب، لكونه عمليّ أكثر من غيره من الخامات، إلى جانب القدرة على أن تأخذ الطاولة الشكل الدائري أو المستطيل أو المربّع.

أما في المطبخ، فيُنصح باستعمال الطاولة التي تأخذ شكل الرفّ، فتلتصق بالحائط، وتفتح عند استعمالها، وتستقبل 4 أشخاص، وتأتي بشكل نصف دائري.

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