رئيس جامعة السادات : الجامعات ليست مكان لدعايا الانتخابية أوالتناحر السياسى

قال الدكتور صلاح البلال، رئيس جامعة مدينة السادات أن الجامعات ليست مكاناً للدعايا الانتخابية سواء للانتخابات الرئاسية أو التناحر بين الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية قائلاً ” لو سمحنا بذلك فسوف تتحول الجامعة من مكان للعلم و التعليم الى وجهه للسياسيين و المرشحين للانتخابات”.

وأكد البلال فى تصريحات صحفية اليوم أنه لا ينظر إلى الطلاب وفقاً لانتماءاتهم السياسية لافتاً الى أن أى طالب يرتكب أعمالاً مخالفة بالجامعة يعتبر طالباً مشاغباً دون النظر الى انتماءه السياسى .

و أشار البلال إلى أن رؤساء الجامعات لديهم الصلاحيات الكاملة للتعامل مع أى عمل يهدد حياة الطلاب أو المنشآت و ذلك وفقا للمادة “84″ مكرر و الخاصة بالأعمال الإرهابية و التى تصل لحد الفصل النهائى للطالب من الجامعة وأتمنى ألا يتم تطبيق هذه المادة على أى من أبنائنا الطلاب .