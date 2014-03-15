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وزير الطيران يقرر إغلاق جزء من الصالة الموسمية

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وزير الطيران يقرر إغلاق جزء من الصالة الموسمية وزير الطيران يقرر إغلاق جزء من الصالة الموسمية

 

عقد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى ، ظهر اليوم ، إجتماعاً عاجلاً لمناقشة أسباب هبوط التربة لعدة سنتيمترات ، أسفل أحد الأعمدة الخارجية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة،  وهي الصالة المخصصة لرحلات للطيران لجدة والمدينة، تناول الإجتماع التقرير الفني المفصل عن المبنى ، وعن الأسباب التي أدت لهذا الهبوط في التربة ، وصرح كمال عقب الإجتماع أنه على الرغم من أن التقرير الفني يؤكد أن المبنى آمن تماماً للتشغيل ، إلا أنه قد تم الإتفاق على غلق صالة الوصول فقط بالمبنى بشكل مؤقت ، كإجراء إحترازي وحتى لا تتسبب الأعمال في ازعاج الركاب ، مع البدء الفوري في إجراء الإصلاحات لتعاود صالة الوصول التشغيل في أقرب فرصة ، حيث شدد الوزير على أن السلامة التامة للركاب والعاملين هي أهم الأولويات ، ومهما كلفنا ذلك من جهد ومال فإننا لا تنازل عن مستوى السلامة في المبنى.

فى سياق متصل صرح الدكتور أشرف زكي ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة ، أنه يجري حالياً الترتيب لنقل وصول رحلات مصر للطيران من جدة والمدينة لمبنى الركاب رقم (3) ، ابتداءاً من الساعة 3 بعد ظهر اليوم السبت ، فيما تستمر رحلات السفر كما هي بنفس مبنى الصالة الموسمية ، ويجرى التنسيق حالياً مع مصر للطيران ،وجميع الجهات العاملة بالمطار لتيسير تشغيل الرحلات دون تأثير على الحركة .

حضر الإجتماع الدكتور أشرف زكي ، رئيس الشركة القابضة للمطارات ، والدكتور محمود عصمت رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، والطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، واللواء علاء على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار ، وأحمد حسين رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار والقيادات العاملة بالمطار .

 

من الجدير بالذكر أن الطيار حسام كمال وزير الطيران ، كان قد تفقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مبنى الرحلات الموسمية وهو المبنى الذي تعمل منه جميع رحلات مصر للطيران لجدة والمدينة المنورة ، والذي ساعد بشكل كبير علي إنحسار ظاهرة التكدس في مواسم الحج والعمره. ويتسع المبنى لـــ 1200 راكبا في الساعة بسعة إجمالية 2 مليون راكب سنوياً.

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