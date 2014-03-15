استوحي إطلالتك في العمل من أناقة النجمات



كل مرة تطل فيها النجمات على السجادة الحمراء أو في احتفالات الموضة وعروض الأزياء نشاهد ما يمكن أن نستوحيه من إطلالاتهن الأنيقة والمتجددة، وفي هذا الموضوع بحثنا في إطلالات النجمات عن ما يمكن أن يوحي لك بإطلالات أنيقة ومتجددة للعمل.

شاهدي معنا الطرق المختلفة لتتألقي في العمل بإطلالات عصرية أنيقة:

· البدل الرسمية

ظهرت البدل في إطلالات العديد من نجمات هوليوود، ولفتتنا منها البدل البيضاء بالكامل، حيث أعطت كل من يرتديها لوكاً عصرياً رائعاً، مثل: إطلالة Cara Delevingne، و Zoe Saldana، بينما تنوعت الألوان المختلفة في كل إطلالة لتعطي لوكاً متجدداً في كل مرة كما شاهدنا في لوك Kate Hudson ببدلة بنفسجية أنيقة، والبدلة الحمراء الرائعة التي اختارتها Rosie Huntington.

ولا يمكن أن ننسى الإطلالة الكلاسيكية بالبدلة السوداء كما في إطلالة النجمة المتألقة Angelina Jolieالسجادة الحمراء لحفل "BAFTA"، وإطلالة Kourtney Kardashian في حفل ما بعد الأوسكار2014.

· القميص الأبيض

هو الملاذ الآمن لكل سيدة وللسيدات العاملات بالتحديد، إذ تتميز هذه القمصان بمرونتها، حيث يمكن ارتداؤها بطرق متجددة ومختلفة، فإن أردت الظهور بلوك عصري أنيق ننصحك بتنسيق القميص الأبيض مع بنطلون بتصميم مميز، مثل: Allison Williams، و Miley Cyrus، أما إن أردت اختيار المظهر الكلاسيكي الأنيق فنسقيه مع بنطلون أسود بتصميم كلاسيكي، مثل: عارضة الأزياء الشهيرة Karolina Kurkova.

· الفساتين البسيطة

لا تترددي في إظهار أنوثتك بفستان أو تنورة عملية بسيطة من فترة لأخرى، ويمكن أن تستوحي الإطلالة المناسبة من إطلالات الدوقة Kate Middleton، فهي أجمل من يرتدي الفساتين الرسمية الأنيقة.

ولا يمكن أن ننسى إطلالة Blake Lively في أسبوع الموضة ببدلة رسمية ناعمة من Michael Kors، أو إطلالة Jessica Alba بتنورة وردية جميلة من Ralph Lauren.

شاهدي معنا إطلالات النجمات، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك في العمل.

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