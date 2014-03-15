5 اتجاهات اختاريها لإطلالتك هذا الصيف

كثُرت الاتجاهات التي تضمنتها مجموعات ربيع وصيف 2014 ، ولفتتنا أزياء كثيرة عرضها المصممون خلال أسابيع الموضة. وقد شكلت مصدر إيحاء لنا لإطلالات صيفية منعشة ومتألقة. ولأن عدد العروض كان كثيراً، وتصاميم الملابس كانت متنوّعة ومتعدّدة، أردنا أن نرشدك إلى 5 اتجاهات لا تتخلّين عنها هذا الموسم، ومنها تختارين قطعاً أساسية لإطلالتك الصيفية:

- قطعة مصنوعة من الجلد: على الرغم من متانة هذا النسيج وسماكته، فقد اختاره المصممون لينجزوا به بعض القطع، التي تنوعت ألوانها وقصاتها لتزيد من رصانة إطلالتك وفخامتها.

- سروال أو تنورة بيضاء: فليس من الغريب أن يتواجد اللون الأبيض في عروض هذا الموسم، فهو لون صديق للصيف، وله قدرة على إنعاش الإطلالة ومنحها حيوية تحتاجين إليها في نهار مشمس وحار.

- قطعة مزيّنة بالورود: هل يمضي الربيع والصيف دون أن تزهر الطبيعة؟ كذلك هي إطلالتك. اختاري قطعة مزيّنة بطبعات الزهور أو بالزهور النافرة لتتحليّ بإطلالة منعشة تليق بالأجواء المحيطة بك.

- قطعة مطبّعة بالرسوم: على اختلاف أشكالها أو معناها، اختاري قطعة تزيّنها رسوم بارزة. فهي موضة استحوذت على اهتمام معظم المصممين هذا الموسم. وهي تضيف لمسة مميّزة إلى خياراتك.

- قطعة بقماش برّاق: وكأن المصممين أرادوا أن تكون إطلالتك مصدراً إضافياً لإشراقة الصيف. فجاءت الأقمشة البرّاقة لتضع أمامك خياراً لقطع تتألقين بها وتلفتين أنظار الجميع من حولك.

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