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“المنوفية” تستقبل جثمان شهيد حادث كمين مسطرد الإرهابى

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“المنوفية” تستقبل جثمان شهيد حادث كمين مسطرد الإرهابى “المنوفية” تستقبل جثمان شهيد حادث كمين مسطرد الإرهابى

صورة أرشيفية

تستقبل قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان المجند أحمد رمضان الأمين شهيد القوات المسلحة الذى إستشهد فى فى الحادث الإرهابى صباح اليوم فى هجوم مسلحين على كمين مسطرد بشبرا الخيمة محافظة القليوبية لتشييع جثمانه إلى مثواه الآخير بمقابر الأسرة بالقرية .

وأكد مصدر أمنى أنه من المتوقع استقبال جثمال الشهيد مساء اليوم عقب الانتهاء من مراسم الجنازة العسكرية للشهداء الستة تمهيداً لانتقالهم لمسقط رأسهم بمحافظات سوهاج وبنى سويف والمنوفية.

يذكر أن 6 من جنود القوات المسلحة لقوا مصرعهم فى هجوم إرهابى على كمين للشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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