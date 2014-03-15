حبس الخلية الإخوانية المضبوطة بقنا 15 يوما على ذمة التحقيقات‎

أمرت نيابة قنا الكلية حبس خلية قنا الارهابية المكونة من 6 عناصر منتمين للجماعة الاخوان الارهابية ،15يوماً على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم وهي استهداف سيارات الشرطة والضباط وارتكاب واقعة وضع جسم غريب عقبة صوت انفجارى بجوار محكمة قنا ، ورصد بعض المنشآت الشرطية لاستهدافها

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا تلقى إخطاراً يفيد ب ضبط خلية إرهابية تتكون من كل من : احمد مصطفى محمد ، 34 سنة ،عامل ، بشركة ابن سيناء للادوية ومقيم الجبلاو مركز قنا،واحمد محمود احمد ، 15 سنة ،طالب، ومقيم الشئون ( والسابق اتهامة فى قضية انضمام لجماعة ارهابية )، هاشم محمود فؤاد، 30 سنة ، مدرس ومقيم جزيرة دندرة،، وإسلام سمير مبارك ، 18 سنة ،طالب ، ومقيم جزيرة دندرة، واحمد رمضان حسين ( شهرتة بسيبس) ، 17 سنة ، طالب ،ومقيم البياضية ( والسابق اتهامة فى قضية انضمام لجماعة إرهابية )،و محمد اشرف قصى ( شهرته لوفى ) ، 14 سنة ، طالب ، ومقيم حوض 10 ( سبق اتهامة فى قضية تظاهرات) بمركز ومدينة قنا .

وتم ضبط بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى المدون عليها بعض التكليفات وطرق تصنيع القنابل ومحدثات الصوت