الفيوم تحتفل بعيدها القومى بافتتاح 125 مشروع

احتفلت صباح اليوم، محافظة الفيوم ،بعيدها القومي الذي يخلد الوقفة البطولية لشعب الفيوم ضد الإحتلال البريطاني في عام 1919م بقيادة احمد باشا، كما يتوافق التاريخ بتنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا وإتمام مشروع ربط بحيرتي وادي الريان لحل مشكلة الصرف الزراعي في بحيرة قارون 1973 م والذي يعد من المشروعات الرائدة في مجال الثروة السمكية .

وقام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون ، وقام بإفتتاح مجمع حمامات السباحة بنادى قارون الرياضى ووضع حجر أساس ملعب ثلاثى بنفس النادى ، وافتتاح صالة التايكوندو بالاستاد الرياضى وحضر عرض مديرية الشباب والرياضة وعرض رياضى لطلبة وطالبات مدارس التربية والتعليم بالفيوم .

وقال اللواء سعد العجمى، سكرتير عام محافظة الفيوم، أنه سيتم خلال الاحتفالات بعيد الفيوم القومى، ووضع حجر اساس عدد 125 من المشروعات الحيوية والتنمويه التي تساهم في تنمية محافظة الفيوم بتكلفة اجمالية تبلغ 455,969 مليون جنية تتمثل في القطاعات المختلفة منها التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والشباب والرياضة والسياحة والأوقاف والطرق والمنطقة الصناعية .