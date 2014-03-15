“تعليم الشرقية” تحيل 10 مدارس للتحقيق لوجود مخالفات بهم

قرر جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إحالة 10 مدارس للتحقيق لوجود مخالفات بهم تتعلق بعدم الانضباط الإدارى وسوء النظافة وعدم تواجد سجلات الأمن.

وأوضح ذكرى أنه يقوم بنفسه يومياً بمتابعة إدارة تعليمية ومعه متابعة مكتبه والذى يقوم بفحص المدارس بشكل كامل ودقيق وتوقيع الجزاء فورا للمقصرين ومكافأة المحسنين فورا أيضاً.

وأعلن ذكرى أنه لا هوادة على الإطلاق مع أى مقصر لأن المنظومة التعليمية لابد أن تسير فى طريقها الصحيح ولابد أن يشعر الطلاب وأولياء الأمور بالأمان التام وأننا نحافظ على أبنائنا بكل ما نملك,ويأتي ذلك بعد مصرع الطفلة هايدي 4 سنوات برياض الأطفال بعد سقوط جزء من بواية المدرسة عليها بسبب الأهمال.