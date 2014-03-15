تأجيل ثاني جلسات محاكمة 17 من عناصر الإخوان فى اشتباكات مصر الجديدة 5 لـ أبريل

قررت ، محكمة جنح مصر الجديدة ،اليوم، برئاسة المستشار أحمد رشوان، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 17 متهما من عناصر جماعة الإخوان لإتهامهم بإرتكاب وقائع شغب بشارع الميرغنى أثناء الاستفتاء على الدستور بقصد تعطيله الي جلسه 5 ابريل المقبل لعدم حضور المتهمين بجلسه اليوم .

كانت نيابة مصر الجديدة ،برئاسة المستشار أحمد حنفى، وإشرف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية ،قد أحالت 17 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وعنف وإتلاف ممتلكات عامة بشارع الميرغنى دائرة قسم مصر الجديدة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين عقب قيامهم بأعمال شغب تزامناً مع سير عملية الاستفتاء، وعثرت القوات بمكان تجمعهم على كرتونة بداخلها عدد من قنابل المولوتوف، بالإضافة لفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق وإحالتهم إلى محكمة الجنح .