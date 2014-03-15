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الحبس 15 يوما لـ 5 من الإخوان لاتهامهم بحرق سيارات الشرطة بالمنيا

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الحبس 15 يوما لـ 5 من الإخوان لاتهامهم بحرق سيارات الشرطة بالمنيا الحبس 15 يوما لـ 5 من الإخوان لاتهامهم بحرق سيارات الشرطة بالمنيا

المتهمون

أمر مؤمن رضوان رئيس نيابة المنيا , حبس 5 من الإخوان , المتهمين بحرق سيارات الشرطة وأعضاء النيابات العامة وسيارة مصلحة الطب الشرعي , وسيارات ملك مواطنين أقباط 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا , قد تلقي إخطاراً من الرائد عمرو حسن رئيس مباحث المنيا بضبط كلاً من , مصطفي “م.ح” ومقيم بقرية المطاهره الشرقية , ومحمد “ت.خ” 31 سنه أخصائي بالشئون الأجتماعيه ومقيم بعزبة طه السبع , ويحي “ع.ا” 28 سنه ومقيم بأبوهلال , ومحمد “ز.ب” حاصل علي معهد فني ومقيم بعزبة طه السبع , وعبد الناصر “ج.ع” 29 سنه حاصل علي دبلوم ومقيم بعزبة طه السبع , لتكوينهم خليه تستهدف حرق سيارات ضباط الشرطة , وأعضاء النيابات العامه .

وكشفت التحريات أن المتهمان الأول والثاني يقومان بحرق السيارات , والثالث والخامس بتصنيع زجاجات المولوتوف , والرابع بالتأمين , وعثر بمنزل الثالث علي 22 زجاجة مولوتوف , و3 زجاجات بارود , و11 شمروخ , ومنشورات تحرض علي قلب نظام الحكم , وتبين أن المضبوطات التي عثر عليها بجامعة المنيا قبل أيام خاصة بالمتهم الأول.

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