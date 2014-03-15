استئناف القاهرة تحدد 27 مارس المقبل للنظر فى محاكمة 188 متهما

حدد المستشار نبيل صليب ، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، اليوم السبت ، جلسة 27 مارس الجارى ، موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة 188 متهما ، فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 ، والمعروفة إعلاميا بإسم “أحداث كرداسة” ، والمتهمين فيها بإقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة ، خلال شهر اغسطس 2013 ، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة .

ومن جهته صرح المستشار مدحت إدريس ، رئيس المكتب الفنى بمحكمة إستئناف القاهرة ، بأن النيابة العامة ، أسندت الى 188 متهمين بتهمة التجمهر وقتل 14 ظابط ، و2 من الأهالى تصادف تواجدهم بالمكان ، حيث أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ضباط ، وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة إنتقاما لفض إعتصامى رابعة العدوية ، وميدان النهضة .