ضبط خلية إخوانية خططت لسرقة الأسلحة الخاصة بأفراد الشرطة بالدقهلية

قامت مديرية أمن الدقهلية، بضبط بعض الأفراد لخلية أخوانية خططت لحرق اكشاك الكهرباء وماكينات الصرف الالية وسرقة الاسلحة الخاصة بأفراد الشرطة بينهم المتهم بحرق سيارة أحد المواطنين وسيارة وكيل كلية الصيدلة .

> تلقى اللواء حسن عبد الحى، مديرأمن الدقهلية ،أخطارا من العميد السعيد عمارة ،مديرالمباحث الجنائية، بانة الحاقاً للأخطار بشان نشوب الحريق بالسيارة رقم د ل ص 3618 مصر (ملاكى) ماركة تويوتا ملك اللواء عبد المطلب الدسوقى، وما نتج عنه احتراق السيارة بالكامل ،أنة تشكل فريق بحث على مستوى عال برئاسة العميد، مدير إدارة البحث الجنائى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وإلادارة العامة للأمن الوطنى والامن العام بالدقهلية .

> حيث اسفرت جهود فريق البحث، من خلال وضع خطة بحث شاملة إلى ان وراء إرتكاب الحادث الاجرامى تنظيم ارهابى منتمى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية ،ضم كلاً من م ا ا، 20سنة ،طالب ومقيم دائرة قسم اول المنصورة ،و اسلام على المكاوى المكاوى، 25سنة ،طالب ،ومقيم شارع مستشفى الصدر قسم اول المنصورة ،والمحبوس حاليا على نمة القضية رقم 232 لسنة 2014امن دولة عليا ،و احمد حسن على ابراهيم الجمال، 24سنة ،عامل بمحل كمبيوتر ،ومقيم شارع الجلاء قسم اول المنصورة .

> حيث أكدت التحريات على انهم واخرين وراء ارتكاب تلك الواقعة ووقائع اخرى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثالث ،وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين سالفى الذكر.

وأضاف بقيام اخرين بينهم طالب بكلية الهندسة و طالب ثانوى بإرتكاب واقعة حرق السيارة رقم د ق ر 6475 ،مصر (ملاكى) ،ملك الدكتور جلال معتوق، وكبل كلية الصيدلة بجامعة المنصورة ،والمحرر بشانها المحضر رقم 1001، إدارى قسم تانى المنصورة لسنة 2014 ،حيث برروا ذلك للإنتقام منه للابلاغة عن الطلبه المشاركين فى المظاهرات داخل الحرم الجامعى، وأضاف انهم كانوا يعتزمون حرق اكشاك الكهرباء وماكينات الصرف الالية وسرقة الاسلحة الخاصة بأفراد الشرطة حال إستقلالهم المواصلات العامة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33 احوال قسم شرطة اول المنصورة والعمل على ضبط باقى المتهمين .