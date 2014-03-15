محافظ الجيزة: معارض زهور بالميادين وخطط لرفع كفاءة الكبارى والمحاور الرئيسية

قامت هيئة نظافة وتجميل الجيزة بوضع تشكيلات من الزهور، وعمل معارض مفتوحة بالعديد من المواقع، وذلك فى إطار خطة تجميل تقوم بتنفيذها لنشر المظاهر الجميلة.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اليوم السبت “إن المواقع التى تم التركيز عليها تشمل ميدان النهضة، والجلاء، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع فيصل والهرم، وميدان الرماية، وكورنيش النيل، والكيت كات”.

وفى غضون ذلك بدأت محافظة الجيزة تنفيذ خطة عمل لرفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية على مستوى أحياء المحافظة، ورفع مستوى النظافة العامة، وإضفاء المظهر الجمالى على الشارع الجيزاوى، حيث تستمر الخطة لمدة شهر.

وأضاف المحافظ أن الأعمال تشمل مداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية على مستوى أعمال النظافة والدهانات والتشجير للميادين والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى بنطاق المحافظة، إلى جنب أعمال رفع الكفاءة لكوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، ومثلث السفينة، وميدان النهضة بنطاق حى جنوب الجيزة، بالإضافة إلى كوبرى عباس، ومداخل ومخارج شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحى، ومطالع ومنازل الكوبرى المتجة للمعادى، وميدان المنيب طريق الصعيد مع مطالع ومنازل كوبرى المنيب.

وفى نطاق حى الهرم، تشمل أعمال رفع الكفاءة منطقة ميدان الرماية، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، متضمنة مطالع ومنازل الدائرى، وكذلك تنفيذ أعمال غسل ونظافة الكبارى والدهانات لكوبرى 6 أكتوبر مطالع ومنازل الكوبرى من شارع جامعة الدول العربية والنيل، إلى جانب الأعمال بمطالع ومنازل كوبرى 15 مايو من جامعة الدول العربية وشارع النيل، وكذلك تنفيذ الأعمال لكوبرى الساحل بالوراق والمطالع والمنازل بشارع الوحدة وشارع النيل، فضلا عن كوبرى روض الفرج القديم أمام قسم إمبابة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

ومن جانبه، قال المهندس عزت الخرصه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة “إنه تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من عمال لفرق الغسيل والكبارى والنظافة والدهانات وورش الصناعات والحدائق لإتمام الأعمال فى الفترة المحددة من خلال تكثيف الورديات وفرق العمل والمعدات”.

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