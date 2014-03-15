"الأطباء": وزارة الصحة شكلت لجنة لعلاج لعاملين بالقطاع الصحى

قالت نقابة الأطباء، إن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان قرر تشكيل لجنة وزارية لبحث المشاكل المرضية للعاملين بالقطاع الصحى، والتى تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة لا تحتمل انتظار الإجراءات التقليدية للموافقة على العلاج أو التى تقابل تقصير فى حلها.

وأكدت نقابة الأطباء، أن وزير الصحة أجرى اتصالا بالدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة وأبدى ترحيبه بطلب النقابة للجنة.

وأضاف الوزير، فى اتصاله بعضو مجلس النقابة، أنه يفضل أن تعرض تلك المشاكل عليه شخصياً لمدى إيمانه وحرصه بضرورة أن يلقى العاملون بالقطاع الصحى أفضل وأسرع خدمة علاجية ممكنة.

وتقدمت نقابة الأطباء بالشكر لوزير الصحة، وطالبت العاملين بالقطاع الصحى الذين لديهم مشكلات مرضية بالتقدم للجنة لحلها.