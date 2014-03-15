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مناوشات كلامية بين الموظفين والمواطنين بسبب إضراب التأمين الصحى بإدفو

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مناوشات كلامية بين الموظفين والمواطنين بسبب إضراب التأمين الصحى بإدفو مناوشات كلامية بين الموظفين والمواطنين بسبب إضراب التأمين الصحى بإدفو


> نشبت صباح اليوم مناوشات كلامية بفرع التأمين الصحى بإدفو، بسبب تكدس ما يقرب من 150من المواطنين من جمهور التأمين الصحى ومرافقيهم بمقر التأمين الصحى بإدفو.

من جانبهم ذكر عدد من المتواجدين بالتأمين الصحى لـ"اليوم السابع" ومنهم أحمد على بالمعاش، بأنه جاء لصرف علاج شهرى مثل بقية المترددين على التأمين الصحى لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكبد، وفوجئوا برفض العاملين بالتأمين الصحى من استلام البطاقات من الجمهور بحجة دخولهم فى إضراب عن العمل.

من جانبه قال محمد سالم موظف بأنه جاء ﻻستخراج خطاب يمكنه من إجراء جراحة فى العين من خلال التأمين الصحى، ولكنه لم يستطع وأن حالته أصبحت حرجة، معبرا فى نفس الوقت عن استيائه من عودة الإضرابات لمرافق الدولة الحيوية مرة أخرى.

وكان قد دخل نهاية الأسبوع الماضى موظفى بعض فروع التأمين الصحى بأسوان فى إضراب، للمطالبة بصرف حافز الجذب وبعض المستحقات المالية ومساواتهم بزملائهم فى بقية المحافظات.
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