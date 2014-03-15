عبد الله النجار: زواج الصغيرات أكثر من التعدى على الحياة

أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن حق الطفل فى الحياة حق أصيل، وأى اعتداء عليه يعد اعتداء على الإنسانية، وزواج الأطفال الصغيرات فى السن أكثر من التعدى على الحياة نفسها، لأنه قتل أدبى وانتهاك للعرض .

وأشار الدكتور عبد الله النجار خلال كلمته اليوم السبت، فى الحلقة النقاشية المنعقدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة حول زواج الصفقة، والقوانين التى تحكم هذا النوع من الزواج، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سوى بين الاعتداء على النفس والعرض فى خطبته بحجة الوداع، حيث قال "إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم ."

وأضاف النجار أن الزواج الذى لا يتفق مع شروط الانعقاد يعتبر تعد على الأعراض، والتعدى على الأعراض تعدى على الحياة، ولابد من التصدى له بحسم وشدة.