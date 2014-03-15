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في الذكري الثالثة للثورة السورية .. “الإندبندنت” : ذكري سنوية “تعيسة”

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في الذكري الثالثة للثورة السورية .. “الإندبندنت” : ذكري سنوية “تعيسة” في الذكري الثالثة للثورة السورية .. “الإندبندنت” : ذكري سنوية “تعيسة”

الثورة السورية

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه منذ اندلاع الثورة السورية والأسد، كان يبدو واثقا جدا أن رياح التغيير لن تطال رقبته ولن يتزحزح عن كرسي الحكم بسوريا، وهذا ما أكده في اجتماع 1- سفراء أجانب في دمشق لعام 2011، وكررها بأن “سوريا ليست أو تونس”.

وأضافت الصحيفة أن الوضع السوري الحالي هو مأزق سياسي وعسكري لأن الأسد لا يريد التخلي عن السلطة وإجراء انتخابات أو حتى تشكيل هيئة انتقالية ويريد أن تستحوذ على السلطة وهذا مستحيل لتزايد الكراهية والانقسام في المجتمع، وسقوط آلاف القتلي و نزوح آلاف السوريين .

وأنهت الصحيفة تقريرها بأن البقاء على قيد الحياة لا يعني الفوز لأن بشار الأسد سوف يترك سوريا أرض دمار وخراب.

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أونا

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