إصابة طفلة بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج‎

أصيبت طفلة بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء عبث شقيقها بسلاح ناري بناحية أولاد خلف بمركز دار السلام .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج ، اخطاراً من مركز شرطة دار السلام ، يفيد بوصول الطفلة نورهان السيد حمدان 4 سنوات وتقيم أولاد خلف دائرة المركز ، إلي الستشفي المركزي مصابه بطلق ناري بعظام الساعد مع كسر بعظام الساعد وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام .

وتوصلت التحريات إلي أنه وأثناء قيام شقيق المصابه كمال السيد حمدان بالعبث بسلاح ناري خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نتج عنه إصابة المذكورة .

> كلف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 948 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .