وزير التخطيط : 300 مليار جنيهًا استثمارات للعام المالي الجديد

أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عدداً من المشروعات الخدمية عن استهداف الدولة استثمارات خدمية تصل لـ 300 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2015 ومعدل نمو 3.5% لافتاً إلي أن المعدل الحالي للنمو في النصف الثاني من العام المالي الحالي ذاد الي 1.2%.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط والتعاون الدولى لمحافظة الإسماعيلية وتفقده واللواء أحمد القصاص، المحافظ.

وأكد أن الدولة دعمت الاستثمارات بالعام المالي الحالي بـ 64 مليار في قطاع الخدمات وأن نسب التنفيذ وصلت 50%.

وكشف الوزير عن خطة لتطوير 200محور مرورى بالقاهرة بالاضافة الي عدد من المحافظات وتوفير كاميرات مراقبة لمواجهة الإرهاب وتطوير الأداء في تلك المحاور ووافق الوزير علي توفير 7.5 مليون جنيه لتركيب كاميرات مراقبة بالميادين والمنشآت بالإسماعيلية.

وأعلن الوزير توزيع مليون وحدة سكنية أعلن عنها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي وفقاً لأولويات وإحتياجات كل محافظة.

كما وافق الوزير علي دعم 4 ملايين جنيه لتكوير وإحلال عمارات شل واستكمال 630 عمارة سكنية بالمحافظة ، مشيراً إلي حجم الاستثمارات بالمحافظة الذي بلغ مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن معيار موافقة الدولة علي أي استثمارات هو المصلحة الوطنية لمصر بما في الاستثمارات القطرية وأن اللجنة الوزارية لمشروع تنمية محور القناة بسيناء.

و تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية عدداً من المشروعات الخدمية الجديدة شملت مشروع الاسكان الاجتماعي بمدنة المستقبل وتفقد اعمال المجزر الالي بمركز القنطرة غرب واعمال انشاء نفق الشارع الثلاثيني.

وقال الوزير إن الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة للعام المالي 2013 2014 بلغت 615.6 مليون جنيه بالإضافة إلي 725 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية وتشمل تطوير شبكة الطرق والنقل وتشنل رفع كفاءة واعادة تأهيل وصلة ابوصوير القاهرة بطول 7 كيلو متر بتكلفة 6 ملايين جنيه ووصلة سرابيوم المعدية بطول 6 كيلو متر بتكلفة 10مليون جنيه واذدواج طريق الاسماعيلية العباسة بطول 35كيلو متر بتكلفة 16مليون جنيه وتنفيذ تطوير 35مزلقان من خلال البرنامج القومي لتطوير مزلقانات السكة الحديد علي مستوي الجمهورية بتكلفة 2.710 مليار جنيه.

وقال الوزير إنه سيتم توصيل العاز الطبيعي لعدد 7500 وحدة سكنية ضمن برنامج توصيل الغاز الطبيعي إلي 800 ألف وحدة سكنية علي مستوي محافظات مصر بتكلفة تصل إلي 1.480 مليار جنيه.

وأوضح أنه سيم أيضاً إعادة تأهيل مستشفي الإسماعيلية العام والقنطرة شرق المركزي ضمن اعادة تأهيل 59 مستشفي و192 جهاز أشعة بالمحافظات بتكلفة 232 مليون جنيه.