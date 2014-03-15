نجمات في طريقهن إلى اﻷمومة

الإنجاب والأمومة حلم يُطارد الفتاة منذ نعومة أظفارها، ويلازمها خلال شبابها، وتتمنّى تحقيقه قبل مشيبها.

ولكن مشاغل الحياة والتأخر في الزواج تكون في بعض الأحيان سبباً في عدم تحقيق هذا الحلم.

وكأيّ فتاة عادية، تحلم النجمات العالميّات دائماً بالإنجاب، إذ يُشكّل هاجساً في حياتهنّ، لما له من تأثير مباشر في حياتهنّ.

فالإنجاب يعني زيادة في الوزن والابتعاد عن الأضواء قليلاً وخسارة بعض الحفلات أو الأدوار في الأفلام. لكنّ الكثير من النجمات عبّرن بعد الإنجاب عن أنّ شعور الأمومة يستحقّ كلّ تلك المعاناة.

فمَن هنّ النجمات اللواتي سيُصبحنا أمّهات في عام 2014، ومن هنّ اللواتي سيُعدن التجربة مجدداً؟!

1- Drew Barrymore: سعيدة لأنّها ستخوض التجربة مرة ثانية. هي حامل بفتاة، ومن المتوقع أن تلد في غضون شهرين، وهي أيضاً أمّ لطفلة تبلغ من العمر عامين.

2- Christina Aguilera: حامل بطفل من خطيبها Matt Rutler، ومن المتوقع أن تلد في آخر هذا العام. لديها طفل أيضاً من زوجها السابق Jordan Bratman، يُدعى Max.

3- Ciara: حامل في شهرها الثامن من خطيبها Nayvadius، ومن المتوقع أن تلد صبياً، بالرغم من عدم تأكيدها ذلك حتى الآن، وهي ستخوض تجربة الأمومة للمرّة الأولى.

4- Ginnifer Goodwin: حامل بطفلها الأوّل من خطيبها Josh Dallas، الذي تعرّفت إليه في مسلسل " Snow White"، ومن المتوقع أن تلد خلال الصيف.

5- Katie Piper: ستصبح أمّاً للمرة الأولى خلال أيّام، وهي حامل بفتاة من حبيبها James.

6- Kimberley Walsh: مغنية الراب حامل بطفلها الأول من حبيبها Justin Scott، ومن المتوقع أن تلد في بداية فصل الخريف.

7- Lil Kim: مغنية الراب حامل بطفلها الأول، ومن المتوقع أن تنجب توأمين، نظراً إلى حجم بطنها الذي يظهر بشكل لافت، منذ الأشهر الأولى.

8- Candice Falzon: حامل بطفلها الأوّل من خطيبها David Warner، ومن المتوقع أن تلد في أوائل خريف هذا العام.

9- Kate Waterhouse : حامل بشهرها السابع من زوجها Luke Ricketson، ومن المتوقع أن يولد الطفل الملكيّ في أول شهر حزيران.

10- Tamara Ecclestone: ستخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى. فهي حامل بفتاة للمرة الأولى من صديقهاJay Rutland، ومن المتوقع أن تلد خلال الشهر المقبل.

11_ Scarlett Johansson : في بداية حملها، وقد بدأت رائعة الجمال في أول ظهور لها الجمعة على السجادة الحمراء.

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