من يقف وراء التشويش على برنامج باسم يوسف؟

في خطوة اعتبرها كثيرون أنها بداية الطريق نحو كمّ الافواه وإجهاض الديمقراطية، تعرّض برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف لتشويش متعمد للأسبوع الثاني على التوالي، ولم يتمكن المشاهدون من متابعة الحلقة، بعد أن أوقف البرنامج على MBC4.

على مواقع التواصل الاجتماعي كان الغضب من التشويش سيّد الموقف، واعتبر النشطاء أنّ هذه الخطوة تعكس خوفاً من صراحة باسم وتعريته للكثيرين من المسؤولين في مصر، فيما قال آخرون إنّ هذا التشويش سيزيد من شعبية باسم يوسف على قاعدة أنّ الممنوع مرغوب حيث يتوقع لحلقة الأمس أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب، في حين رأى البعض الآخر أنه ليس من صالح المحطة التشويش على برنامج يعتبر الأهم على شاشتها لناحية المشاهدة، خصوصاً أنّ البرنامج لا يزال جديد على شاشتها، وتعرضه الدائم للتشويش قد يبعد عنها جمهوراً يستعيض عنها باليوتيوب.

ولم يسلم باسم نفسه وإدارة القناة من الانتقاد، إذ اتهمه البعض بأنهم تعمدوا التشويش على البرنامج، مستشهدين بأن الفواصل الإعلانية يتم عرضها بشكل طبيعي.

"سيدتي نت" بمعدّي البرنامج لكن أحد منهم لم يرد على هاتفه، وقد تكون إدارة القناة حذرتهم من أي تصريح يدلون به لوسائل الإعلام حتى لا تثار بلبلة حول ما حدث.

من جانبه اعتذر مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC على "تويتر" عن التشويش ووضع تردداً أخر للقناة ما لبث بدوره أن تعرّض للتشويش.

من جهتها، اعتذرت المحطة عبر صفحتها على "فيسبوك" مما حصل، فيما وصف باسم يوسف التشويش على تويتر بأنه "حركة بلدي".

وعقب انتهاء الحلقة أمس أطلق محبو باسم غروب على "فيس بوك" أطلقوا عليه اسم" حملة باسم يوسف ضد التشويش"، أدانوا فيه الحكومة المصرية قائلين " أجهزة التشويش الحكومة بس هي اللي تقدر تشتريها".

وأضاف آخرون "سيشهد التاريخ إنهم شوشو علي باسم يوسف وسايبن قناة الجزيرة".