أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

السرطان يجبر أنجلينا جولي على إجراء جراحة جديدة

Google+ Print

أفادت وكالات أنباء أمريكيّة بأنّ Angelina Jolie، البالغة من العمر 38 عاماً، ستخضع لجراحة استئصال الرحم والمبيض معاً (hysterectomy و oophorectomy)، بعد أن صرّحت النجمة لمجلة "Entertainment Weekly" بأنّ ثمّة جراحة لم تُجرها بعد، بالرغم من كونها معرّضة للإصابة بسرطان المبيض.

وكانت Angelina قد أشارت سابقاً الى أن احتمال إصابتها بسرطان المبيض هو بنسبة 50%، ولذلك قرّرت إجراء الجراحة.

يُذكر أنّ Angelina Jolie كانت قد خضعت لعملية استئصال الثديين خلال العام الماضي للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، بعد أن بلغت نسبة إصابتها بسرطان الثدي حوالى 87%.

 

تعرفوا على النجمات اللّواتي اتخذن قراراً شجاعاً.. واستأصلن الثدي

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

سمات:
A A ico-fonts.png

أضف تعليقاً

الإسم:

البريد الإلكتروني:

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

التعليق: *

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

آخر المواضيع

نادين نجيم:نعم سرقت وأرفض الزواج يرجل يشبه أب...
القبض على الراقصة صافيناز
أقسى هجوم إعلامي على زينة وعز: التوأمان سيحمل...
هل لا تزال أنغام متزوّجة من أحمد عز؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي