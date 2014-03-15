السرطان يجبر أنجلينا جولي على إجراء جراحة جديدة

أفادت وكالات أنباء أمريكيّة بأنّ Angelina Jolie، البالغة من العمر 38 عاماً، ستخضع لجراحة استئصال الرحم والمبيض معاً (hysterectomy و oophorectomy)، بعد أن صرّحت النجمة لمجلة "Entertainment Weekly" بأنّ ثمّة جراحة لم تُجرها بعد، بالرغم من كونها معرّضة للإصابة بسرطان المبيض.

وكانت Angelina قد أشارت سابقاً الى أن احتمال إصابتها بسرطان المبيض هو بنسبة 50%، ولذلك قرّرت إجراء الجراحة.

يُذكر أنّ Angelina Jolie كانت قد خضعت لعملية استئصال الثديين خلال العام الماضي للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، بعد أن بلغت نسبة إصابتها بسرطان الثدي حوالى 87%.

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