نور وليليا:جميع طلاب "ستار أكاديمي 9 "مدعوين إلى حفل زفافنا

الدارالبيضاء_ سلمى درداف تصوير : محمد بلميلود

عرفهما الجمهور في النسخة التاسعة من برنامج ستار أكاديمي، وحامت حولهما العديد من الشائعات، ولا زال الجمهور ينتظر جديدهما.

نور وليليا في حوار حصريّ مع "سيدتي نت" بالمغرب، حول أسباب الزيارة، وعلاقتهما الحالية بالطلاب، وزفافهما المستقبليّ.

*أولاً: ما هو جديد نور فرواتي بعد ستار أكاديمي؟

-دعيني أقول "جديد ليليا ونور" سوياً، لأننا سنبدأ مسارنا الفني معاً، كما انطلقنا معاً في "ستار أكاديمي"؛ وذلك عبر أغنية خليجية تجمعنا إن شاء الله، وفق "ستايل" جديد لم نقدّمه من قبل.

*وأنت ليليا ما سبب زيارتك للمغرب؟

-في الحقيقة، هناك سببان؛ السبب الأوّل هو تسجيلي لـ"الديو" الذي يجمعني بنور، والذي كان هدية منه إليّ. ثمّ بالتأكيد لقائي نور وزميلتي وصديقتي زينب أسامة.

*كيف كان استقبال المغاربة لك؟

-كان استقبالاً بهيجاً ومفرحاً، من طرف الجمهور المغربي، وعائلة نور، إلى جانب زينب وأصدقائها الذين استقبلوني بالحليب والتمر.

*وما الذي استفدته من ستار أكاديمي؟

-ستار أكاديمي كان حلمي، الذي حلمت به طوال سنين، وقد تحقّق أخيراً. ومن حسن حظي أنني عشته مع إنسانة رائعة مثل ليليا.

*وهل كان إعجابك بليليا من أول نظرة؟

-أولاً: أنا لا أؤمن بالإعجاب من أول نظرة. الإعجاب أو الحبّ لا بدّ له من عِشرة لولادته. أيام الفندق الذي تقاسمناه، كان هناك ارتياح بيني وبين ليليا. لكن الأمر تطوّر في الأكاديميا، حيث لفتني هدوؤها وأخلاقها، لأنّ الأخلاق عندي أولويّة خاصّة، وأودّ أن أشكر أم ليليا على تربيتها.

*صِف ليليا في ثلاث كلمات؟

- ذكية وقوية وموضوعيّة.

*وصفت الشخصية ولم تصف الشكل..؟

-بالتأكيد شكل ليليا يعجبني. لكنني رجل أركّز على الجوهر أكثر، وليليا تتمتّع بجوهر أجمل بكثير من شكلها.

و نسأل ليليا:

*هل كان انفصالك عن خطيبك فاضل بسبب علاقتك بنور؟

-من جهتي، نعم. كان الانفصال بسبب نور، أمّا من جهة فاضل فكان هناك أسباب أخرى، لا يمكنني الحديث عنها.

*خلال الأكاديميا ظللت تنكرين علاقتك بنور وتصفينها دائماً بعلاقة الأخوة والصداقة فقط. فلماذا غيّرت موقفك بعد الأكايديميا؟

-كنت أصرّ دائماً على أنّ نور هو الأقرب إليّ داخل الأكاديميا. وقرّرت عدم الإفصاح عن علاقتي بنور تفادياً لوقوعي في المشاكل بعد خروجي من الأكاديميا. وأظنّ أنّ الكلّ كان يعلم حقيقة علاقتنا من تصرّفاتنا، فالأقوال لا تهمّ أحياناً.

*ما الذي أعجبك في نور؟

- طيبة قلبه وحساسيّته وذكاؤه الكبير.

*خلال ستار أكاديمي، الكلّ لاحظ وجود توتّر بينك وبين الطالبة المصرية رنا سماحة. أكان ذلك بسبب نور أم بسبب المنافسة؟

- برغم أنني لا أحبّ الحديث في ما فات. لكن التوتر بيني وبين رنا كان فعلاً بسبب نور.

*من ذا الذي كان ينافس ليليا، علماً أنّ زينب أكّدت في حوار سابق مع "سيدتي نت" أنك كنت المنافسة الأولى لها؟

- نعم. في الحقيقة، برغم الصداقة القويّة التي تجمعني بزينب، لكننا كنا نتنافس داخل أسوار الأكاديميا.

*وبالنسبة إلى نور؟

-سيفاجأ الكثيرون بجوابي هذا، لأنّ أقرب صديق إليّ في الأكاديميا كان الطالب اللبناني زكي شريف.

*الكثير من الإشاعات تروّج أن ما يدور في الأكاديميا مجرد سيناريوهات تسير من طرف الكنترول وإدارة الأكاديميا؟

-إطلاقاً، لا يوجد سيناريوهات مسيّرة. كنّا 16 طالباً نتصرّف بعفوية.

*سلمى غزالي وبشار غزاوي، محمد الفهد وراقية إبراهيم... متى سنشهد زفافاً آخر ينتج من تجربة ستار أكاديمي؟

-الحديث عن الزفاف أو الارتباط بشكل رسميّ ما زال مبكراً بالنسبة إلى كلينا، وما زالت تنتظرنا سنتان من الدراسة، كما أننا ما زلنا نتعرّف إلى بعضنا أكثر. لكن من المؤكّد أن علاقتنا لن تكون عابرة، وستتوّج بالزواج إن شاء الله.

*أترغبان في كون الزفاف وفق تقاليد سورية أو تونسية؟*

- هنا تجيب أم ليليا – ستكون إن شاء الله مزيجاً بين الاثنين.

*ومَن من الطلاب مدعوّ إلى حفل الزفاف في المستقبل إن شاء الله؟

تُجيب ليليا بسرعة: كلّهم، ويوافقها نور كذلك.

*كلمة منكما إليهم؟

-لهم جميعاً أقول: اشتقنا إليكم وإلى اللحظات الجميلة التي عشناها معاً.

مع مَن تتواصلان بعد الأكاديميا؟

-ليليا: أتواصل مع نور وزينب وماريتا.

نور: زكي، وليليا، وزينب.

*ألم تلتقيا بسكينة بوخريص في المغرب؟

-التقينا لقاءً سريعاً في الكاستينغ فقط.

هل سمعتما الأغاني التي أصدرها زملاؤكما: زكي، ورنا سماحة، وعبد الله، وعيسى؟

-نعم سمعناها. هي أغانٍ جيّدة، ودعواتنا لهم جميعاً بالتوفيق. ويضيف نور: وباركت لزكي عبر الهاتف، وللبقيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

*ما صحة الأخبار التي تروج حول مشاركتكما في البرنامج الجديد "أحلى سنين عمرنا"، الذي سيعرض عبر قناة "سي بي سي"، وفكرته تتمحور حول إعادة أغانٍ طربية قديمة بأصوات طلاب من جميع مواسم ستار أكاديمي؟

-ليليا: عرض عليّ المشاركة، لكنني رفضت، لأنني مرتبطة بامتحانات في فترة تصوير البرنامج.

-نور: لا أحد عرض عليّ المشاركة في البرنامج.

*كلمة لقراء موقع "سيدتي نت":

-أشكر الموقع أولاً، لأنّه معنا دائماً ويُساندنا. وأشكر القرّاء على تتبع أخبارنا، ونقول لهم جميعاً: انتظروا جديدنا...نحبّكم.

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