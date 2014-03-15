الأقصر تنهي استعدادتها لاستضافة مهرجان السينما الأفريقية

أنهت سلطات محافظة الأقصر استعداداتها لاستضافة مهرجان السينما الأفريقية الذي سيبدأ فعالياته غدا الأحد بإقامة عدد من الندوات والورش الفنية .

وسيقام حفل افتتاح المهرجان ، يوم الثلاثاء المقبل، بمعبد الأقصر علي أن يتحرك ضيوف المهرجان بالمراكب والدهبيات من الفنادق إلى مرسى معبد الأقصر، بمصاحبة فرق الموسيقى الشعبية.

والفقرة الرئيسية التي ستقدم في حفل الافتتاح هي عرض “باليه النيل” لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وموسيقى عمر خيرت إخراج عبد المنعم كامل، وإشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويشرف على الحفل المخرج عمر زهران.

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان محمود عبد العزيز والنجم الأمريكي داني جلوفر والمخرج الغيني فلورا جوميز، كما سيتم عرض فيلم “جمهورية الأطفال” بطولة داني جلوفر وإخراج فلورا جوميز في ليلة الافتتاح.