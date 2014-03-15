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النائب العام يحيل التحقيقات في حادث هجوم اليوم للنيابة العسكرية

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النائب العام يحيل التحقيقات في حادث هجوم اليوم للنيابة العسكرية النائب العام يحيل التحقيقات في حادث هجوم اليوم للنيابة العسكرية

 

 

حادث الهجوم على وحدة الشرطة العسكرية

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن النائب العام المستشار هشام بركات أحال التحقيقات في الحادث الذي وقع أمام وحدة الشرطة العسكرية بترعة الإسماعلية بشبرا، وأسفر عن استشهاد 6 مجندين، وإصابة آخرين، إلى النيابة العسكرية. 

وكان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، تلقى إخطارًا بالحادث .

وكانت وحدة الشرطة العسكرية تعرضت في تمام الخامسة من صباح اليوم السبت، لهجوم من مجموعة مسلحة، ما أدى إلى استشهاد 6 مجندين، من قوة النقطة، بعدما قام المسلحون باستهدافهم.

وكان العقيد أحمد محمد علي قد قال عبر صفحته على “فيس بوك” إن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان قامت ببالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد، بداية طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعى ، ما أدى الى استشهاد 5 مجندين ، من قوة النقطة ، بعدما قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من اداء صلاة الفجر ، ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لا ستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة.

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