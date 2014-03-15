فيلاينى نجم مانشستر يونايتد فخور بجذوره الأفريقية

أعرب البلجيكى مروان فيلاينى نجم خط وسط نادى مانشستر يونايتد الانجليزى عن اعتزازه وفخره بجذوره الافريقية.

ووجه فيلانى فى رساله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” التحية لأبويه المغربيين وتحدث عن رحلتهما والهجرة إلى بلجيكا.

وكتب فيلاينى يقول “بمناسبة الذكرى الخمسين لهجرة المغاربة الى بلجيكا تثور فى ذهنى صورة والدى اللذين هاجرا للحياة فى بلجيكا فى السبعينيات ، وقد كونا عائلة وعملا بكل جهد هناك ، هذه هى أصولى وثقافتى كما أننى فخور وسعيد بكونى بلجيكيا وأننى جزء من جيل جديد وعظيم لبلادى”.

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