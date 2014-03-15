المسلمانى: لقائى بخريجى هارفارد خطوة على طريق "النخبة البديلة"

قال أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية "إن لقائى بخريجى جامعة هارفارد المرموقة فى رئاسة الجمهورية يوم " الأربعاء الماضى" جاء اتفاقًا مع ما سبق أن طرحته بشأن تأسيس النخبة البديلة.

وأضاف المسلمانى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن الطبقة السياسية والفكرية فى مصر تحتاج إلى تجديد وتمديد، وأن الضمور الذى أصاب حجم النخبة المصرية لم يعد مقبولاً، كما أن التحديات التى تواجهها مصر لم تعد الأفكار التقليدية والآليات القديمة صالحة لمواجهتها، وقد حان الوقت لتوسيع قمة الهرم وتقديم كفاءات جديدة من الأقوى معرفة والأعلى موهبة إلى دائرة التأثير وصنع القرار.

ويعد لقاء المسلمانى بخريجى جامعة هارفارد المصريين هو الأول من نوعه، وتحتل جامعة هارفارد الأمريكية المرتبة الأولى فى تصنيف الجامعات على مستوى العالم ومن أبرز دارسيها من الساسة المصريين المرحوم أسامة الباز المستشار السياسى.