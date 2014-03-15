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بدء جلسة قضية ” خلية مدينة نصر ” بأكاديمية الشرطة

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بدء جلسة قضية ” خلية مدينة نصر ” بأكاديمية الشرطة بدء جلسة قضية ” خلية مدينة نصر ” بأكاديمية الشرطة

بدأت منذ قليل ، هيئة محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، جلسة قضية ما يعرف بـ ” خلية مدينة نصر ” ، وفور دخول الهيئة برئاسة المستشار شعبان الشامي ،أمر المستشار سكرتير الجلسة ، بمناداة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ، للتأكد من حضورهم بعد ذلك بدأ مناداة الشهود .
> والجدير بالذكر ، قد وجهت النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها : ” التخطيط لإرتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية للدولة , وإدارة تنظيم بخلاف أحكام القانون , والدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون , ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها , والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الإجتماعي ” .

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