محافظ أسيوط يدين حادث استهداف وحدة الشرطة العسكرية

نعى اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، شهداء القوات المسلحة الذين قتلوا في حادث الهجوم المسلح على وحدة الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد بداية طريق «القاهرة ـ الإسماعيلية» الزراعي. داعياً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع العفو والرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال المحافظ إن مثل هذا العمل الإجرامى محاولة لزعزعة أمن واستقرار البلاد التي لن تسقط ولن تثنى المصريين عن تحقيق إرادتهم واستكمال خارطة الطريق، معرباً عن ثقته فى قدرة القيادة السياسية والعسكرية والأمنية على مواجهة التطرف والإرهاب والعبور سريعاً نحو الأمن والاستقرار للبلاد .

وأضاف حماد، أن استمرار التنظيم الإرهابى فى تنفيذ عمليات القتل والترويع والإرهاب فى مصر يقتضى من الجميع العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية الاجرامية داعياً جميع المصريين إلى المضي قدماً فى بناء وطنهم على إختلاف فئاتهم وشرائحهم والاتحاد والتكاتف للتصدي للإرهاب الأسود والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره .