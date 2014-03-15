زيت الآس لتطويل لشعر!

هل سمعت يوماً عن زيت يعرف بزيت الآس؟! ربما لا، ولكن هذا الزيت يعتبر من أهم الزيوت وأكثرها فعالية فيما يتعلق بعلاج تساقط الشعر، كما يتميز باحتوائه على العديد من الزيوت الطيارة كالسينيول، والمارتينول، والجيرانيول، وغيرها، هذا فضلاً عن رائحته العطرية.

ويعرف نبات الآس أحياناً بأسماء أخرى كالمرسين، ويستخدم كمقوٍ لمنابت الشعر ومعالج للتقصف والتساقط، وقد أشار أحد الخبراء إلى أن تكرار استخدام زيت الآس مع زيت الخروع يمكنه أن يقدم لك شعراً كثيفاً طويلاً وناعماً كشعر الخيل العربي الأصيل.

وللاستفادة من هذا الزيت الفريد، "سيِّدتي نت" يقدم لك وصفة زيت الآس لتجربيها وتحدثينا عن تجربتك، فربما كانت نهاية الشعر المتساقط الخفيف مع هذه الوصفة الطبيعية البسيطة...

المكونات:

1. زيت الآس.

2. زيت الورد.

3. زيت الحنظل.

4. زيت الخروع.

5. كزبرة.

6. حناء.

الطريقة:

1. أحضري كميات متساوية من هذه المكونات جميعاً، وذلك حسب طول شعرك وكثافته.

2. افرمي الحناء والكزبرة فرماً شديد النعومة.

3. اخلطي المكونات جميعاً، واستخدميها كدهان للرأس.

4. دلكي شعرك جيداً حتى تتوغل هذه المكونات في جميع أجزاء رأسك.

5. اتركيها على شعرك حسب مقدار تحملك، ولكن يجب ألا تقل المدة عن ثلاث ساعات.

6. اغسلي شعرك جيداً مع المحافظة على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

7. عليك التخلص من المزيج القديم إذا توفر لديك القليل منه بعد الانتهاء؛ لأن هذه الوصفة تتطلب منك إعادة مزج المكونات طازجة كل مرة.

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