أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

زيت الآس لتطويل لشعر!

Google+ Print
زيت الآس لتطويل لشعر! زيت الآس لتطويل لشعر!

هل سمعت يوماً عن زيت يعرف بزيت الآس؟! ربما لا، ولكن هذا الزيت يعتبر من أهم الزيوت وأكثرها فعالية فيما يتعلق بعلاج تساقط الشعر، كما يتميز باحتوائه على العديد من الزيوت الطيارة كالسينيول، والمارتينول، والجيرانيول، وغيرها، هذا فضلاً عن رائحته العطرية.
ويعرف نبات الآس أحياناً بأسماء أخرى كالمرسين، ويستخدم كمقوٍ لمنابت الشعر ومعالج للتقصف والتساقط، وقد أشار أحد الخبراء إلى أن تكرار استخدام زيت الآس مع زيت الخروع يمكنه أن يقدم لك شعراً كثيفاً طويلاً وناعماً كشعر الخيل العربي الأصيل.
وللاستفادة من هذا الزيت الفريد، "سيِّدتي نت" يقدم لك وصفة زيت الآس لتجربيها وتحدثينا عن تجربتك، فربما كانت نهاية الشعر المتساقط الخفيف مع هذه الوصفة الطبيعية البسيطة...
المكونات:
1. زيت الآس.
2. زيت الورد.
3. زيت الحنظل.
4. زيت الخروع.
5. كزبرة.
6. حناء.
الطريقة:
1. أحضري كميات متساوية من هذه المكونات جميعاً، وذلك حسب طول شعرك وكثافته.
2. افرمي الحناء والكزبرة فرماً شديد النعومة.
3. اخلطي المكونات جميعاً، واستخدميها كدهان للرأس.
4. دلكي شعرك جيداً حتى تتوغل هذه المكونات في جميع أجزاء رأسك.
5. اتركيها على شعرك حسب مقدار تحملك، ولكن يجب ألا تقل المدة عن ثلاث ساعات.
6. اغسلي شعرك جيداً مع المحافظة على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.
7. عليك التخلص من المزيج القديم إذا توفر لديك القليل منه بعد الانتهاء؛ لأن هذه الوصفة تتطلب منك إعادة مزج المكونات طازجة كل مرة.

تابعي هنا:

للمزيد من صور الشعر تابعي انستغرام سيدتي نت

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي