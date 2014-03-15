14 هدية عطّرية للأم في عيدها!

يطلّ علينا شهر الربيع بإشراقة تفتح القلب والروح، فهو شهر الأم، حيث يحمل عيدها في طياته ونسماته الهادئة واللطيفة.

وبهذه المناسبة، نقدّم لك عطوراً جديدة ومميّزة، بإمكانك أن تقدّميها لأمك في يومها، لتعطّري أيّامها بأجمل وأفضل الخلاصات الزهريّة والخشبية.

فمن هذه العطور يمكنك اختيار العطر المناسب للأمّ، حسب ذوقها، الذي قد يكون من بين رحيق الأزهار المنعشة أو الأخشاب الدافئة.

فما هو برأيك العطر الأفضل الذي ستختارينه لأمّك في عيدها؟ هذه العطور ستساعدك في هديتك.

الأزهار للأمّ الحنون:

لا يوجد أمّ لا تتميّز بالحنان في العالم. لكن هناك نساء ذوات شخصيّات حسّاسة جداً ومرهفة، يتأثرن بأبسط الأمور، فتظهر مشاعرهنّ الحقيقية تجاه هذا الأمر أو ذاك، وتكون تلك المشاعر في أغلبها بسبب الحنان الكبير في قلوبهنّ. فهذه الأنواع من النساء أو تحديداً الأمهات، لا تليق بشخصيّاتهن إلاّ الهدايا الرقيقة والمرهفة والمتعلقة بالأحاسيس، وليس هناك أجمل من الأزهار لتعبّري عن حبّك لأمك. لهذا، إليك في هذه الصفحة مجموعة من العطور التي ترتكز مقوّماتها الأساسيّة على الأزهار .

الأخشاب للأمّ القويّة الشخصيّة:

هناك العديد من الأمهات اللواتي يتمتّعن بشخصيّة قوية مسيطرة، تخفي من خلالها مشاعرها المميّزة. وهذه الشخصيّات نجدها أحياناً لدى الأمّهات العاملات، اللواتي يشغلن مناصب مرموقة في المجتمع. وعلى هذا الأساس، لا تتلاءم أبداً هذه الشخصيات مع عطور الأزهار الرقيقة. من هنا، كلّ ما عليك هو اختصار العطور الوردية لأمّك والاستعاضة عنها بعطر يُعبّر عن شخصيّتها، على أن يكون من خلاصات دافئة مثل العود، أو خشب الصندل أو المسك وغير ذلك من التركيبات العربيّة الراقية.

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عطور يعشقها الرجل عليك!