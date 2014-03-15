السلطات الليبية تبدأ التحقيق مع 46 عاملا مصريا لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم

بدأت السلطات الليبية اليوم السبت التحقق من الأوراق الثبوتية ل 46 عاملا مصريا تم توقيفهم فجر أمس الجمعة بمنطقة صلاح الدين بالهضبة في العاصمة الليبية طرابلس.

كانت بعض القنوات الأخبارية قد بثت نبأ أختطاف هولاء العمال من قبل مسلحين مجهولين ، ونفت وزارة الداخلية الليبية لوكالة أنباء الشرق الاوسط هذه الأنباء ، وأشارت إلي أنه تم توقيف العمالة المصرية لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم ، ويتواجدون الآن بأحدى الجهات الشرعية التابعة لوزارة الداخلية الليبية ، لإجراء التحقيق معهم حول شرعية إقامتهم بالبلاد .

وجددت الخارجية المصرية تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو المتواجدين على أراضيها توخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية وأن يكون السفر إلى ليبيا جواً وفي حالة الضرورة .

وأكد الناطق الرسمي بأسم الداخلية الليبية رامي كحال ، أن 46 عاملا مصريا متواجدين بأحدى الجهات الشرعية التابعة لوزارة الداخلية الليبية ، لإجراء التحقيق معهم حول شرعية إقامتهم بالبلاد .

وقال كحال – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن وزارة الداخلية استدعت بعض العاملين بمصلحة الجوازات من أجل التحقق من أوراق العاملين المصريين ال 46 في ليبيا ّإذا كانت صحيحة او غير ذلك ، وأضاف إذا ثبت أن إقامتهم بالبلاد سليمة سيتم إخلاء سبيلهم فورا بالتعاون مع الخارجية الليبية ، وإذا ثبت عكس ذلك سيتم ترحيلهم الي القاهرة .

وفي السياق ذاته ، أكد مصدر مسئول بالقوة الأمنية المشتركة بطرابلس أن أكثر من 70 شخصا من العمالة المصرية والأفريقية تم توقيفهم في ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود اوراق ثبوتية معهم لافتا أن السلطات المختصة تجري التحقيق مع 46 مصريا الآن ، موضحا أن السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية تقوم أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن الذي يتواجد بها العديد من العمالة غير الشرعية .

كان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الليبية سعيد الاسود ، قد صرح بأن السلطات الليبية أوقفت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة أكثر من 40 عاملا مصريا بدون اوراق ثبوتية لديهم.

من جانبه ، قال السفير الليبى لدى مصر فايز جبريل انه قد أبلغ السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأن السلطات الليبية الرسمية هى التى قامت بتوقيف عشرات من المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كاجراء احترازى فى ظل الظروف الامنية الحالية التى تمر بها ليبيا.

وقال السفير العشيرى إن هؤلاء المصريين بخير وبحالة جيدة ، موضحا ان وزارة الخارجية تكثف حاليا اتصالاتها من اجل سرعة الافراج عنهم ، وأضاف أن السلطات الليبية أكدت أن عدد المصريين “الموقوفين” يبلغ 46 شخصا وهم مخالفون لنظام الاقامة فى ليبيا وإنه يتم التأكد من أوراقهم الثبوتية وستتم إعادتهم إلى مصر ، لافتا أن هؤلاء المصريين بخير وتم الاطمئنان عليهم.

وكان المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السفير الدكتور بدرعبد العاطى قد أكد بأن السلطات المصرية تتابع بشكل مكثف توقيف مجموعة من المصريين في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس وأقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس ،وأضاف أن وزير الخارجية نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم.

أ ش أ