ضبط 17 متهم بينهم 6 هاربين متهمين بإثارة الشغب بالمنيا ‎

قامت السلطات الامنية بالمنيا، فى حملة امنية ليلة امس، بضبط الخارجين عن القانون ،حيث أسفرت الحملة عن القبض علي 6 هاربين من احداث الشغب في 14 اغسطس الماضي .

> وتلقي اللواء اسامة متولي، مدير امن المنيا ،اخطاراً من العميد هشام نصر، يفيد القبض علي متهمين من ملوي في القضية رقم 2161 لسنة 2013 إداري قسم ملوي، إقتحام موقف ملوي أثناء الأحداث و 4 متهمين بمركز دير مواس في القضية رقم 3415 لسنة 2013 إداري، مركز دير مواس، اقتحام وسرقة محل، أثناء الأحداث ،كما تم القبض علي 11 من مثيري الشغب والمخالفين لقانون التظاهر منهم متهم بمركز ابوقرقاص و10 متهمين بمركز ملوي لقيامهم بالاشتراك في مظاهرة مناهضة للجيش والشرطة والتحريض علي قلب نظام الحكم .

> كما قامت الحملة بالقبض علي 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة في وقائع مختلفة، وقد أعلن العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي، أنه تم القبض علي كلاً من محسن، 36 سنه ،حداد ،في القضية رقم 18336 لسنة 2013 ،جنايات مركز ابوقرقاص سلاح وحنان 40 سنه ربة منزل في القضية رقم 4590 لسنة 2013 جنايات تزوير،وموسي ع 22 سنه من ملوي في القضية رقم 1186 لسنة 2013 إداري قسم ملوي سلاح وذخيرة وابوالفتوح ع 59 سنه ابوقرقاص في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات مركز ابوقرقاص سرقة ،وخطوه، 27 سنه، وشعبان م والمطلوب في القضية رقم 14182 لسنة 2013 جنح مركز ابوقرقاص مشاجرة .

> وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للوقائع وجاري العرض علي النيابه لتباشر التحقيق .