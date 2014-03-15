عضو مجلس الهلال يتحمل تذاكر مباراة السد القطري

قرر حسن الناقور عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تحمل تذاكر الدخول الخاصة بجماهير الفريق في مباراته أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا والتي ستقام على ملعب الأخير.

وأكد الناقور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيتكفل بالكامل بتذاكر جمهور الهلال في مباراة السد القطري.

وأشار أن التوزيع سيكون عند البوابة المخصصة لجمهور الهلال في ملعب جاسم بن حمد في قطر.

ويحتاج الهلال للفوز في مباراته المقبلة أمام السد إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط حصل عليها الفريق السعودي من مباراتين.