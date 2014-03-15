محمد بن راشد يعتمد مشروعي مداخل جزيرة (بلووترز) والمدينة العالمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، مشروع مداخل جزيرة (بلوواترز) أحد المشاريع المتفردة قبالة شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، الذي سيكون من الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذباً في الدولة، كما اعتمد سموه مشروع مداخل المدينة العالمية التي تقع على مساحة 800 هكتار، وتضم مناطق سكنية متعددة والسوق الصيني (دراجون مارت)، وتقدر تكلفة المشروعين بنحو 700 مليون درهم.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات: يشمل المشروع إنشاء جسر يمتد من جزيرة بلووترز الواقعة مقابل شاطئ جميرا بييتش رزيدنس إلى تقاطع بحيرات جميرا (تقاطع 5.5) على شارع الشيخ زايد، ويتكون الجسر من مسارين في كل اتجاه بطول حوالي 1400 متر، بالإضافة إلى تخصيص مسارات لنظام النقل الشخصي ومنحدرات إضافية على تقاطع بحيرات جميرا وتوفير طريق خدمة على شارع الشيخ زايد يؤدي إلى الجزيرة بطول 1500 متر، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بترسية عقد المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو نصف مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري.

> وأضاف: يوفر الجسر المقترح حركة حرة للقادمين من جهة أبوظبي على شارع الشيخ زايد إلى جزيرة بلووترز، والقادمين من شارع الخيل عبر شارع قرن السبخة إلى الجزيرة، وكذلك توفير حركة حرة للمرور المتجه من الجزيرة إلى دبي وأبوظبي من خلال شارع الشيخ زايد.

> وأكد سعادة مطر الطاير أن الجسر الجديد يلبي احتياجات مشروع (بلووترز) الذي سيكون من الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذاباً في الدولة، وتضم الجزيرة عين دبي (دبي اي) التي ستصبح العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، كما تضم عددا من المناطق التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية وفندقاً فخماً من فئة خمس نجوم، وخيارات سكنية متنوعة، كما تضم سوقاً يحيطه ممشى تتوفر فيه منافذ لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويتوقع أن تستقطب الجزيرة أكثر ثلاثة ملايين زائر سنوياً.

> سيتم تزويد المشروع بنظام قطار المونوريل لنقل الزوار من محطة المترو إلى المنطقة الترفيهية، إلى جانب اقامة جسر للمشاة يربط الجزيرة الفاخرة بالواجهة البحرية لمشروع (جميرا بيتش ريزيدنس)، وكذلك نظام تلفريك لنقل الزوار من وإلى الساحة الترفيهية.

المدينة العالمية

> وأوضح سعادة مطر الطاير إن مشروع مداخل المدينة العالمية التي تمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع نواكشوط (شمال –جنوب) ومن شارع العوير إلى شارع المنامة (شرق – غرب)، يشمل إنشاء تقاطع علوي مجسر على تقاطع شارع العوير مع شارع نواكشوط، بحيث يوفر حركة انعطاف حر يسارا من شارع نواكشوط إلى شارع العوير باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يوفر عملية دوران للخلف للمركبات الخارجة من المدينة العالمية باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد واختصار مسافة تزيد على سبعة كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة المدخل الحالي على شارع العوير للمدينة العالمية من خلال اضافة حارة اضافية تخزينية لاستيعاب الاحجام المرورية بدون التأثير على الحركة المرورية، كما يشمل المشروع تحويل الاشارة المرورية الحالية على شارع المنامة الى تقاطع علوي مجسر يسمح بحركة انعطاف حر في كافة الاتجاهات، بالإضافة الى خدمة المناطق التطويرية المستقبلية الجديدة حول المدينة العالمية، كما تشمل التحسينات تطوير تقاطعات سطحية تسمح بحركة الدوران لليسار من شارع المنامة الى المدينة العالمية وشارع نواكشوط، مؤكداً أن المشروع يسهم في ورفع كفاءة الشوارع حول المدينة العالمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الاحجام المرورية.

وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة: يأتي تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع شركة (نخيل) المطور الرئيس لمشروع المدينة العالمية، كما يأتي في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني وقرب استكمال مشروع توسعة السوق الصيني، والتوقعات بزيادة الازحامات المرورية في المنطقة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا مدخل رئيسي على شارع العوير يتم استخدامه من قبل قاطني المدينة العالمية وزوار السوق الصيني مما يتسبب في ازدحام مروري خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، وقامت الهيئة مؤخراً بتوفير مدخل ومخرج إضافي على شارع المنامة محكوم بإشارة ضوئية ساهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على مدخل المدينة العالمية على شارع العوير.

> وأضاف: سيتم تطوير شارع نواكشوط من شارع مفرد في الاتجاهين إلى شارع مزدوج مكون من مسارين في كل اتجاه ، بالإضافة الى توفير مدخلين ومخرجين إضافيين للمدينة العالمية ليتماشى مع المشاريع التطويرية في المدينة العالمية، الى جانب اجراء تحسينات مرورية على عدد من التقاطعات الداخلية في المدينة العالمية.