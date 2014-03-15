الأمن ينشر قوات البحث الجنائى لضبط المتهمين بالهجوم على كمين مسطرد

أكد اللواء محمود يسري ،مدير أمن القليوبية، نشر قوات وفرق بحث ودوريات أمنية لتتبع خط سير الجناة المتهمين في حادث إطلاق النار على وحدة الشرطة العسكرية بمسطرد.

وقال يسري، في تصريحات صحفية، إنه جاري تضييق الخناق عليهم للقبض عليهم، ووضع خطة بحث لكشف ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن الوحدة العسكرية تعرضت لهجوم بالأسلحة النارية قام به مجهولين صباح اليوم والذين أطلقوا النيران بكثافة عليها وقاموا بترك عبوة ناسفة أمامها وفروا هاربين.

وأوضح مدير الأمن، أن ضحايا الحادث حتى الأن 5 شهداء، وان خبراء المفرقعات انتقلوا لمكان الحادث لفحصه ، وتم التعامل مع العبوة الناسفة قبل إنفجارها، وجاري مسح المنطقة حتي تتمكن القوات من الدخول لحصر التلفيات والخسائر.