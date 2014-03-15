تجمع طبي يبحث نقل التقنية الحيوية في طب الأسنان بجدة.. الأحد

يناقش 10 خبراء في مجال صحة الفم والأسنان ونقل التقنية الحيوية، من داخل المملكة وخارجها، آخر الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان، وذلك في ملتقى الابتكار في طب الأسنان، الذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى وتنطلق فعالياته الأحد المقبل، لمدة يومين في فندق هيلتون جدة.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، ست جلسات علمية، وثلاث جلسات ورش عمل ومسابقة للملصقات البحثية العلمية المتميزة حيث سيفتتح الملتقى بأول جلسة عنوانها "نقل التقنية الحيوية"، وسيقدم أولى المحاضرات استشاري علاج وجراحة اللثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والمستشار التنفيذي لحاضنة التقنية الحيوية بادر بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، البروفيسور سلطان المبارك، ويتناول فيها موضوع كيفية تعزيز ملكة الإبداع والابتكار لإنتاج الأفكار ثم منتجات جديرة بالاهتمام من خلال تقديم أمثلة تاريخية ومجموعة نصائح لرسم الخطوات الأولى في الإبداع. كما يتضمن الملتقى جلسة بعنوان "الهندسة الحيوية والخلايا الجذعية" يستعرض خلالها البروفيسور في جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة جنوب كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية سونغ تاو شي، تطور طب الأسنان عالميا لفهم الأمراض المرتبطة بالخلايا الجذعية، واستكشاف جدوى ترجمة هذه الاكتشافات المخبرية إلى علاجات سريرية بديلة. في حين سيقدم الأستاذ المشارك في الفيزياء الحيوية فيما يتعلق بطب الأسنان بمعهد طب الأسنان بلندن، الدكتور باول أندرسون، محاضرة عن آثار الأيونات المعدنية للحد من تسوس وتحلل طبقة المينا في الأسنان، وسيكشف عن قدرة الأيونات المعدنية للعمل كمضادات لمكافحة التآكل من خلال سلسلة من الأبحاث الفيزيائية والكيميائية والمسح الضوئي الإشعاعي.

وفي اليوم الثاني للملتقى سيفتتح أستاذ السياسة الصحية والإدارة بكلية ميلمان لصحة المجتمع بجامعة كولمبيا بولاية نيورك البروفيسور إيرا لامستر أولى الجلسات بمحاضرة عنوانها مستقبل تشخيص أمراض الفم والأسنان، سيستعرض من خلالها طرق التشخيص الحالية للأمراض الفموية الرئيسية كتسوس الأسنان وأمراض اللثة ودراسة الطرق والابتكارات الحديثة التي قد تؤدي إلى تحسين تشخيص هذه الاضطرابات الشائعة ووقاية المجتمع منها.