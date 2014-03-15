الطبيبة السعودية سمر الحمود استشارية زائرة في مستشفى سانت مارك البريطاني

استطاعت المرأة السعودية أن تسجل حضورها المتميز في الميدان العلمي باقتدار، وأصبحت تُستقطب من قبل المؤسسات العلمية الرائدة عالمياً، وتمثل الدكتورة سمر جابر الحمود استشارية جراحة القولون والمستقيم والبرفسورة المشاركة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجهاً طبياً مشرقاً، ما دفع أعضاء مجلس إدارة مستشفى (سانت مارك) المتخصص في علاج مرضى القولون والمستقيم في بريطانيا إلى منحها لقب "استشارية فخرية زائرة" عام 2012م، وذلك تقديراً لجهودها وتعاونها المستمر في هذا المجال مع المستشفى البريطاني، وهو اللقب الذي لم يُمنح إلى أي جراح من خارج المستشفى البريطاني سابقاً.

وتعتبر الدكتورة سمر الحمود من أوائل الجراحين السعوديين المتخصصين في مجال جراحة القولون والمستقيم، حيث حصلت على الزمالة في جراحة القولون والمستقيم من بريطانيا تحت إشراف مستشفى (سانت مارك)، ومن ثم على البورد الأوروبي في هذا التخصص الدقيق في عام 2007م، ولها العديد من الأبحاث في مجال تخصصها، وشاركت في أوراق علمية في عدة مؤتمرات عالمية، كما أنها عضو مؤسس للجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم، وسبق أن ترأست تنظيم المنتدى السنوي العالمي للجمعية، وشاركت في برامج توعية المجتمع بأمراض القولون والمستقيم.