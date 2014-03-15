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معتقلو جوانتنامو يتواصلون هاتفياً مع أسرهم في المدينة المنورة

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معتقلو جوانتنامو يتواصلون هاتفياً مع أسرهم في المدينة المنورة معتقلو جوانتنامو يتواصلون هاتفياً مع أسرهم في المدينة المنورة

    نفذت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة امس اتصالات مرئية بين المعتقلين في جوانتانامو وبغرام وأسرهم في المدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل نائب المدير العام بالإدارة العامة للشؤون الدولية المشرف على برنامج إعادة الروابط الأسرية بالهيئة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة محمود بن محمد خياط في تصريح لوكالة الأنباء , أن هذا الاتصال المرئي الذي ينفذ على مدى يومين, بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, يأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وحرص سموه على أهمية استكمال الدور الاجتماعي الإنساني الذي تقوم به الهيئة من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية. وبين أن الهيئة مكنت في هذه المرحلة الأسر مع المعتقلين للتحدث والالتقاء بذويهم عن طريق برنامج «الاسكايب», بحضور مندوبة الصليب الأحمر رباب سمير ومندوبي الشؤون الدولية بالهلال الأحمر السعودي فهد المطيري. من جانبهم رفع أفراد أسرة المعتقلين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على ما وفرته لهم من سبل للتواصل مع أبنائهم المعتقلين, سائلين الله تعالى أن يديم على ولاة أمرها وهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.

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