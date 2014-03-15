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اليوم العالمي للدفاع المدني بمستشفى قوى الأمن

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اليوم العالمي للدفاع المدني بمستشفى قوى الأمن اليوم العالمي للدفاع المدني بمستشفى قوى الأمن

    نظم برنامج مستشفى قوى الأمن بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض يوماً للسلامة، تحت شعار "نحو مجتمع آمن"، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني. وحضر الاحتفال الذي أقيم بقاعة الأمير احمد بن عبدالعزيز، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن.

وتحدث في الحفل الذي اقيم امس الدكتور جعفر مؤمني، استشاري السلامة بإدارة الأمن والسلامة بالمستشفى. واستعرض العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير شعبة هندسة سلامة المنشآت في المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، عدداً من المحاور شملت اهمية اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يعقد هذه السنة تحت شعار "نحو مجتمع آمن" كما قدم عرضاً عن مهام ومسؤوليات الدفاع المدني، واحصائيات عن اكثر العوامل المسببة للحرائق، وقدم تعريفاً بوسائل الإطفاء المناسبة وفق نوع الحريق، كما قدم عرضاً عن آلية إخلاء المنشآت.

وعقب ذلك تم تطبيق تجربة لحريق وهمي داخل قاعة المحاضرات وتقييم التجربة بواسطة مراقبين للتأكد من مستوى تطبيق المنشأة والعاملين فيها لمعايير السلامة.

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