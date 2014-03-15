فتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي في الرياض

فتحت الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض باب حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بمنطقة الرياض للعام الدراسي 1434ه / 1435ه من الرجال والنساء.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر انه حرصاً من المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند على راحة جميع العاملين في الميدان، ورغبة في تحقيق مستوى جيد من الاستقرار النفسي والبدني، يكون خير مُعين لهم في أداء الرسالة، وزيادة الإنتاجية، وذلك بتهيئة الفرصة لاختيار الجهة التي يرغبونها وفق الضوابط والاحتياج ، والمبنية على الضوابط المُقيدة لإجراءات حركة النقل الداخلي فقد وجه بفتح حركة النقل الداخلي والمشتملة على (تحديث بيانات وتسجيل الرغبات) عبر موقع إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض بوابة الرياض التعليمية (www.riyadhedu.gov.sa) والدخول بواسطة ايقونة الخدمات الإلكترونية (تحديث البيانات وحركة النقل)، ووفق الجدول الزمني المرصود لأعمال تحديث البيانات وحركة النقل الداخلي. لمدة شهر.

واكد مدير شؤون المعلمين الاستاذ خالد بن علي القحطاني إن فتح النظام، والبدء بتحديث البيانات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وجميع المدارس (حكومية وأهلية)، ومكاتب التربية والتعليم، والإدارات والأقسام بدأ يوم امس الخميس 12/05/1435ه،

وسيتم فتح تسجيل الرغبات لطالبي النقل الداخلي، في المدارس الحكومية فقط بجميع المراحل وهي الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية والمنقولين للمنطقة بتاريخ 19/05/1435ه، ويستمر حتى تاريخ 24/06/1435ه حيث سيتم إغلاق النظام في تسجيل الرغبات أو التعديل عليها أو الانسحاب من الحركة، على أن يتم الإعلان عن الحركة في شهر شعبان/1435ه.

واكد مساعد مدير شؤون المعلمين الدكتور حمدان العمري ان الحركة مفتوحة لقرابة مئة ألف معلم ومعلمة واداري وادارية يعملون في مدينة الرياض فقط. حيث لا تشمل المحافظات التابعة لتعليم الرياض وهي ثادق وحريملاء ورماح والمزاحمية وضرما فهي تدخل ضمن الحركة الخارجية التابعة للوزارة.

ونبه ان التسجيل مفتوح لجميع الذين شملتهم حركة النقل الخارجي مؤخرا وتم نقلهم الى مدينة الرياض من المعلمين والمعلمات والاداريين والاداريات.